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Тимошенко не опровергла, что "Велес" спонсирует "Батькивщину"

Четверг, 24 ноября 2016, 15:41

Верховный Суд подтвердил, что банк "Велес" закрыли незаконно, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Журналист под НАБУ попросил Тимошенко прокомментировать слова главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что банк "Велес" является спонсором партии "Батькивщина".

"Мы привыкли уже к тому, что всегда большие коррупционные аферы пытаются перевести в личностные вещи", – сказала она.

Тимошенко отметила, что "у банка "Велес" нет ни одного обманутого вкладчика"

"Сегодня есть решение Верховного Суда, которое прямо говорит о том, что Гонтарева закрыла банк "Велес" незаконно – и это было практически политической расправой над членами партии "Батькивщина", над ее командой", – заявила она.

"Кроме того, еще по нескольким банкам, грубо ликвидированным Гонтаревой, сегодня есть решения высшей кассационной инстанции, что это была практически расправа с банковской системой, а не обоснованное закрытие банков", – добавила лидер "Батькивщины".

Тимошенко также вспомнила о банке "Крещатик":

"Более 20 лет работал банк, имел замечательную репутацию, надежных клиентов, которые в этом банке десятками лет хранили свои деньги. У банка "Крещатик" сначала забрали все интересные активы, которые чего-то стояли, передали в банк Порошенко – а потом этот банк "грохнули".

По ее словам, банки искусственно уничтожают, чтобы "зачистить" украинскую банковскую систему.

Ранее Гонтарева намекнула, что Украине вредит популизм Тимошенко, которая призывает к отставке и расследованиям в отношении главы НБУ.

По словам руководителя Нацбанка, суд возобновил деятельность банка "Велес", который принадлежит "спонсору" партии "Батькивщина" Константину Бондареву, тогда как НБУ закрыл его за отмывание средств и вывод только за год почти 500 млн долларов "по фиктивным контрактам".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоБатькивщинабанкиГонтаревасуд
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