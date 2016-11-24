Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ знову програла суд Лукаш і має про це всім розповісти

Четвер, 24 листопада 2016, 18:32

Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру спростувати інформацію про оголошення в міжнародний розшук екс-міністра юстиції Олени Лукаш.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Щойно Печерським райсудом Києва задоволено мій позов до Генеральної прокуратури про визнання недостовірною інформації, поширеної ГПУ на брифінгу після мого "блискучого" затримання на кухні", - повідомила Лукаш, оприлюднивши копію судового рішення від 24 листопада.

Копія рішення суду
Копія рішення суду

Таким чином, суд визнав недостовірною інформацію, оприлюднену колишнім спікером ГПУ Владиславом Куценком про оголошення Лукаш у міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Суд зобов'язав Генпрокуратуру протягом 10 днів спростувати цю інформацію на офіційному сайті відомства, а Куценка – написати про це на своїй сторінці на Facebook.

Також Генпрокуратура повинна сплатити судовий збір в розмірі 1,46 тис. гривень.

Рішення може бути оскаржене в Апеляційному суді Києва.

5 жовтня Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу екс-міністра юстиції часів Януковича Олени Лукаш. Йдеться про надання Генпрокуратурою в березні 2014 року Раді ЄС даних для застосування санкцій проти екс-чиновників. У цей список потрапила і Лукаш – як вона стверджує, незаконно.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураЛукаш
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: