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ГПУ снова проиграла суд Лукаш и должна об этом всем рассказать

Четверг, 24 ноября 2016, 18:32

Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру опровергнуть информацию об объявлении в международный розыск экс-министра юстиции Елены Лукаш.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Только что Печерским районным судом города Киева удовлетворен мой иск к Генеральной прокуратуре о признании недостоверной информации, распространенной ГПУ на брифинге после моего "блестящего" задержания на кухне", - сообщила Лукаш, обнародовав копию судебного решения от 24 ноября.

 

Таким образом, суд признал недостоверной информацию, опубликованную бывшим спикером ГПУ Владиславом Куценко об объявлении Лукаш в международный розыск по линии Интерпола.

Суд обязал Генпрокуратуру в течение 10 дней опровергнуть эту информацию на официальном сайте ведомства, а Куценко - написать об этом на своей странице в Facebook.

Также Генпрокуратура должна уплатить судебный сбор в размере 1,46 тыс. гривен.

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева.

5 октября Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра юстиции Януковиче Елены Лукаш. Речь идет о предоставлении Генпрокуратурой в марта 2014 года Совету ЕС данных для применения санкций против экс-чиновников. В этот список попала и Лукаш - как она утверждает, незаконно.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураЛукаш
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