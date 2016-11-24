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Новіков дав свідчення у справі Плотницького

Четвер, 24 листопада 2016, 19:21

Російський адвокат Ілля Новіков дав свідчення у справі стосовно ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У судовому засіданні адвокат підтвердив усе, що він говорив під час досудового розслідування щодо обставин викрадення нардепа "Батьківщини" Надії Савченко та незаконного переправлення її через кордон України до Російської Федерації під керівництвом Ігоря Плотницького.

Заслухавши покази Іллі Новікова, суд оголосив перерву у засіданні до 9 грудня.

Раніше свідчення проти Ігоря Плотницького надали у суді Надія Савченко, її матір та сестра.

Плотницький звинувачується у вчиненні терористичного акту, захопленні заручників та викраденні старшого лейтенанта Збройних Сил України Надії Савченко.

31 серпня колегія суддів Подільського райсуду Києва задовольнила клопотання столичної прокуратури про розгляд кримінального провадження стосовно Ігоря Плотницького за спеціальною процедурою, без участі обвинуваченого.

Ілля Новіков раніше захищав у російському суді Надію Савченко.

Українська правда

Теми: Савченко НадіясудЛНР
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