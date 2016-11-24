Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єфремов відмовився від своїх адвокатів

Четвер, 24 листопада 2016, 20:42

Колишній депутат Верховної Ради та керівник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відмовився від послуг своїх адвокатів.

Про це повідомляє кореспондент "Українських Новин" із зали суду.

"У мене не залишається іншого вибору, я прошу вибачення у своїх адвокатів і відмовляюся від їхніх послуг", - сказав він.

Єфремов зазначив, що відмовився від своїх захисників Олександра Лисака, Євгена Солодка і Олександра Мельникова на знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів.

Зокрема, Єфремова обурило те, що суддя не зобов'язав прокурора Павла Кожухівського надати виписку з руху кримінального провадження.

Єфремов стверджує, що в цій виписці має йтися про те, що його затримати не уповноважений на ці дії співробітник правоохоронних органів.

Станом на 21:20 суддя Карабань пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як відомо, з 19 листопада Печерський районний суд Києва розглядає продовження арешту Єфремова.

Теми: Єфремовсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Єфремов
Актора Єфремова перевели з СІЗО в колонію: там зможе шити або пекти
Єфремову скоротили термін за смертельне ДТП
"Сімейні" справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: