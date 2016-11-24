Єфремов відмовився від своїх адвокатів

Колишній депутат Верховної Ради та керівник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відмовився від послуг своїх адвокатів.

Про це повідомляє кореспондент "Українських Новин" із зали суду.

"У мене не залишається іншого вибору, я прошу вибачення у своїх адвокатів і відмовляюся від їхніх послуг", - сказав він.

Єфремов зазначив, що відмовився від своїх захисників Олександра Лисака, Євгена Солодка і Олександра Мельникова на знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів.

Зокрема, Єфремова обурило те, що суддя не зобов'язав прокурора Павла Кожухівського надати виписку з руху кримінального провадження.

Єфремов стверджує, що в цій виписці має йтися про те, що його затримати не уповноважений на ці дії співробітник правоохоронних органів.

Станом на 21:20 суддя Карабань пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як відомо, з 19 листопада Печерський районний суд Києва розглядає продовження арешту Єфремова.