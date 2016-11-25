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Ляшко запевняє, що здав диппаспорт на знак протесту

П'ятниця, 25 листопада 2016, 14:32

Глава партії і фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що таки відмовився від використання дипломатичним паспортом.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Я ще раз з усією відповідальністю заявляю, що, як і обіцяв публічно, відмовився від використання дипломатичним паспортом, поки усі українці не отримають можливість їздити до Європи без віз, а не лише власники диппаспортів. Так само я закликав зробити усіх моїх колег", - написав він.

"Свій диппаспорт я публічно передав голові парламенту Андрію Парубію з проханням здати його в МЗС через відповідні служби", - написав він.

За словами Ляшка, Парубій підтвердив, що передав його паспорт до МЗС. 

Як відомо, агентство "Укрінформ" написало із посиланням на відповідь МЗС, що Ляшко і члени його фракції не відмовилися від дипломатичних паспортів і не виконують вимоги здавати їх після службових закордонних поїздок на зберігання в МЗС.

"Станом на 23 листопада ц. р. від Апарату Верховної Ради на зберігання до МЗС не надходили дипломатичні паспорти 19 з 21 вказаних у зверненні народних депутатів фракції ВРУ "Радикальна партія", – йдеться у повідомленні МЗС.

Проте, в МЗС не уточнили, які саме двоє депутатів здали диппаспорти. Отже Ляшко міг бути одним із них.

16 листопада лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про готовність позбутися дипломатичного паспорту.

Українська правда

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Теми: Ляшко ОлегпаспортЄвропа
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