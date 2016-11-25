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Ляшко утверждает, что сдал диппаспорт в знак протеста

Пятница, 25 ноября 2016, 14:32

Глава партии и фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что отказался от использования дипломатическим паспортом.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Я еще раз со всей ответственностью заявляю, что, как и обещал публично отказался от использования дипломатическим паспортом, пока все украинцы не получат возможность ездить в Европу без виз, а не только владельцы диппаспортов. Так же я призвал сделать всех моих коллег", - написал он.

"Свой диппаспорте я публично передал председателю парламента Андрею Парубию с просьбой сдать его в МИД через соответствующие службы", - написал он.

По словам Ляшко, Парубий подтвердил, что передал его паспорт в МИД.

Как известно, агентство "Укринформ" написало со ссылкой на ответ МИД, что Ляшко и члены его фракции не отказались от дипломатических паспортов и не выполняют требования сдавать их после служебных заграничных поездок на хранение в МИД.

"По состоянию на 23 ноября с. г. от Аппарата Верховной Рады на хранение в МИД не поступали дипломатические паспорта 19 из 21 указанных в обращении народных депутатов фракции ВРУ "Радикальная партия", - говорится в сообщении МИД.

Однако, в МИД не уточнили, какие именно двое депутатов сдали диппаспорта. Соответственно Ляшко мог быть одним из них.

16 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о готовности избавиться дипломатического паспорта.

Украинская правда

Темы: Ляшко Олегпаспорт Европа
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