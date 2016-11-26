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МОУ спростувало заяви "ДНР" про боєзіткнення та втрати сил АТО

Субота, 26 листопада 2016, 12:59

У Міноборони України спростували заяви бойовиків "ДНР" щодо нібито спроби атаки сил АТО на Маріупольському напрямку і втрати серед українських військових.

Про це заявив речник МОУ з питань АТО Олександр Мотузянік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У суботу близько 10:00 противник почав обстрілювати наші позиції на Маріупольському напрямку спочатку зі стрілецької зброї, потім з гранатометів, СПГ, пізніше - з важкого озброєння. Станом на 12:30 інтенсивність вогню знизилася. Ніякого наступу не було, бойові зіткнення не зафіксовано", - заявив Мотузяник.

Також він підкреслив, що "інформація про нібито втрати з нашого боку теж неправдива".

При цьому Мотузянік попередив щодо спроб ворога звинуватити сили АТО у застосуванні мінометів.

"Ми їх не використовуємо, оскільки це озброєння відведено згідно Мінським домовленостям", - пояснив він. 

Раніше російські ЗМІ з посиланням на "заступника командувача оперативного командування ДНР" Едуарда Басуріна повідомляли, що взводи українських військових вранці у суботу нібито зробили спробу атакувати позиції "ДНР" в районі Водяного, що втрати українських військових склали 5 убитих і 8 поранених, знищено БТР українських силовиків. 

Як відомо, напередодні у прес-центрі АТО заявили, що бойовики планують влаштувати провокації у Дебальцевому 26 листопада.

Теми: ДонбасДНРАТОжертви
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