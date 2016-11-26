В "Азові" відповіли на заяву "ДНР": Хапають з вулиць цивільних, видаючи їх за бійців

У полку "Азов" спростували заяву бойовиків "ДНР" про нібито затримання представника полку - командира відділення розвідувального батальйону.

Як повідомили в "Азові" 26 листопада, командир розвідки полку дізнався про своє затримання бойовиками "ДНР", перебуваючи на базі полку.



"Це (повідомлення "ДНР", яке не відповідає дійсності) вкотре підтверджує ницість ворогів України. Все, на що вони здатні – затримувати нас без нашої присутності, лише на словах, брехати, вигадуючи "героїчні" історії, хапати з вулиць цивільних, видаючи їх за бійців полку "Азов", - йдеться у повідомленні полку.