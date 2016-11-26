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В "Азові" відповіли на заяву "ДНР": Хапають з вулиць цивільних, видаючи їх за бійців

Субота, 26 листопада 2016, 15:41
У полку "Азов" спростували заяву бойовиків "ДНР" про  нібито затримання представника полку - командира відділення розвідувального батальйону. 
Як повідомили в "Азові" 26 листопада, командир розвідки  полку дізнався про своє затримання бойовиками "ДНР", перебуваючи на базі полку. 

"Це (повідомлення "ДНР", яке не відповідає дійсності) вкотре підтверджує ницість ворогів України. Все, на що вони здатні – затримувати нас без нашої присутності, лише на словах, брехати, вигадуючи "героїчні" історії, хапати з вулиць цивільних, видаючи їх за бійців полку "Азов", - йдеться у повідомленні полку. 
Як відомо, раніше  представник керівництва терористичної організації "ДНР" Едуард Басурін заявив, що 23 листопада бойовики "ДНР" затримали представника полку "Азов" біля блок-посту в районі Майорська.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРАзов Донбас
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