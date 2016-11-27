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Нацгвардія: під Маріуполем затримано 23 посібників "ДНР"

Неділя, 27 листопада 2016, 15:55

Нацгвардія заявляє про затримання 22 осіб, які значились у розшуку за скоєння кримінальних злочинів та пособництво "ДНР".

Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, 26 листопада військовослужбовці Південного оперативно-територіального об’єднання спільно із співробітниками Національної поліції та співробітниками СБУ в Донецькій області залучалися до комплексу службових заходів у двох населених пунктах поблизу міста Маріуполь.

В ході відпрацювання військовослужбовцями було затримано 22 особи, які значились у розшуку за скоєння кримінальних злочинів та пособництво незаконному збройному формуванню "ДНР".

Також цього дня гвардійцями на блокпосту, який розташований на в’їзді в Маріуполь, затриманий громадянин К. Під час перевірки встановлено, що даний громадянин є працівником "поліції" незаконного збройного формування "ДНР".

Затримані громадяни передані працівникам Національної поліції та Служби безпеки України. 

Разом з тим, поліція Донеччини заявляє про затримання цього тижня 6 бойовиків та їхніх пособників, які ховалися на території, підконтрольній Україні.

Вік затриманих – від 26 до 60 років. Усі вони примкнули до терористів у 2014 році та брали участь у керованих агресором заходах, які призвели до окупації частини регіону.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст.260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", ч.1. ст. 256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" Кримінального кодексу.

Українська правда

Теми: ДНРДонбас
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