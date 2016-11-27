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Нацгвардия: под Мариуполем задержано 23 пособника "ДНР"

Воскресенье, 27 ноября 2016, 15:55

Нацгвардия заявляет о задержании 22 человек, которые значились в розыске за совершение уголовных преступлений и пособничество "ДНР".

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, 26 ноября военнослужащие Южного оперативно-территориального объединения совместно с сотрудниками Национальной полиции и сотрудниками СБУ в Донецкой области привлекались к комплексу служебных мероприятий в двух населенных пунктах около города Мариуполь.

В ходе отработки военнослужащими были задержаны 22 человека, которые значились в розыске за совершение уголовных преступлений и пособничество незаконному вооруженному формированию "ДНР".

Также в этот день гвардейцами на блокпосту, который расположен на въезде в Мариуполь, задержан гражданин К. В ходе проверки установлено, что данный гражданин является работником "полиции" незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Задержанные граждане переданы сотрудникам Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Вместе с тем, полиция Донецкой области заявляет о задержании на этой неделе 6 боевиков и их пособников, которые скрывались на территории, подконтрольной Украине.

Возраст задержанных - от 26 до 60 лет. Все они примкнули к террористам в 2014 году и участвовали в управляемых агрессором мероприятиях, которые привели к оккупации части региона.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", ч.1. ст. 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса.

Украинская правда

Темы: ДНРДонбасс
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