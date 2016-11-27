Адвокати закликають не блокувати допит Януковича

Екс-президент Віктор Янукович є підозрюваним по епізоду про вбивства 48 людей 20 лютого 2014 року у Києві під час Майдану, але не у "справі беркутівців", а в іншому провадженні, тож в даному випадку допитати його можна лише як свідка.

Про це йдеться у спільній заяві адвокатів родин Небесної сотні, яку оприлюднено на сторінці Адвокатської дорадчої групи у Facebook 28 листопада.

"Обвинувачення п’ятьом беркутівцям у вбивствах 48 людей 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській вже розглядаються Святошинським райсудом. У цьому процесі саме в цьому суді не може вже бути інших обвинувачених. Безпосередньо сам Янукович є підозрюваним по цьому ж епізоду в іншому провадженні. Навіть якщо завтра він з’явиться в Україні, у процесі проти п’ятьох беркутівців він не зможе бути обвинуваченим, інакше доведеться розглядати справу спочатку. Тому допитати його саме в цьому процесі можна лише як свідка", - пояснили адвокати.

Правозахисники нагадали, що згідно КПК України, свідок має дати вільні покази, після чого відповісти на питання захисників, обвинувачених, прокурорів, потерпілих, їх представників і суду.

"Свідок несе кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих показів та відмову від дачі показів. Відмовитись відповідати на питання можна виключно на підставі ст.63 Конституції - тобто на питання щодо себе і близьких родичів. Зрив допиту стороною захисту чи свідка після "вільних" показів є фактично відмовою від надання показів. Зрив допиту свідком чи стороною РФ - із різних "технічних" чи "організаційних" причин - буде розцінюватись так само", - додали адвокати.

У заяві підкреслено, що суд ще минулого засідання продовжив термін тримання під вартою усім обвинуваченим "беркутівцям" на два місяці, тож заяви активістів, що підозрюваних планувати відпустити не відповідає дійсності.

Євромайдан SOS та Адвокатська дорадча група закликали активістів не блокувати проведення допиту задля встановленням справедливості у справі притягнення до відповідальності винних у злочинах проти учасників Євромайдану.

Як відомо, Святошинський суд переніс засідання у справі злочинів на Майдані, на якому мають допитати екс-президента Віктора Януковича на 13:00 28 листопада.

Причиною переносу засідання стало недоставлення до суду обвинувачуваних - "беркутівців", які перебувають у Лук'янівському СІЗО у Києві. Будівлю СІЗО у день проведення судового засідання - 25 листопада - блокували кілька десятків людей - представники "Правого сектора" та активісти з прапорами "Вільні люди".

Адвокат "беркутівців" подав до ГПУ заяву про злочин з цього приводу.

27 листопада керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що "беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Майдані, можуть допитати по відеоконференції з СІЗО.

Українська правда