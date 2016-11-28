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Вибори в США: Трамп заявив, що мільйони голосів були незаконними

Понеділок, 28 листопада 2016, 01:59
Вибори в США: Трамп заявив, що мільйони голосів були незаконними

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що під час голосування на виборах "мільйони людей проголосували незаконно". 

Про це Трамп заявив у своєму Твіттері, реагуючи на наміри команди кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон провести перерахунок голосів у трьох штатах

"На додачу до того, що я виграв з перевагою у голосуванні виборщиків, я здобув перемогу і за голосами виборців, навіть якщо не враховувати ті з них, які були віддані незаконно", - заявив Трамп. 

"Нічого не зміниться", - заявив він, маючи на увазі безперспективність перерахунку голосів.

При цьому він обурився відсутністю інформації у ЗМІ  щодо "серйозного шахрайства на виборах у Вірджинії, Нью-Гемпширі та Каліфорнії" та наголосив, що таке "зміщення акцентів  велика проблема". 

Також Трамп нагадав, що Хілларі Клінтон визнала вибори, коли подзвонила йому незадовго до офіційного виступу Трампа після того, як результати були оголошені. 

"Вона сказала: "Ми повинні визнати результати і дивитися в майбутнє, Дональд Трамп має стати нашим президентом. Ми зобов'язані відкритися і дати йому шанс вести нас"... Так багато часу і грошей будуть витрачені - задля того ж результату (підтвердження перемоги Трампа після перерахунку - УП). Сумно", - додав Трамп. 

Як відомо, під час передвиборної кампанії Трамп заявляв, що вибори у США регулярно проходять з безліччю порушень, деякі люди голосують відразу в декількох штатах.

Хілларі Клінтон мінімально програла Дональду Трампу у штатах Пенсільванія і Вісконсін та у Мічигані, при цьому випередила Трампа за кількістю відданих голосів виборців: перевага Клінтон над Трампом перевищила 2 млн голосів виборців.

Однак система виборів президента США не передбачає прямого голосування. Виборці віддають свої голоси за вибірників, які підтримують одного із кандидатів: Трамп набрав 306  голосів вибірників при необхідних для перемоги 270, Клінтон - 232. 

Кампанія Хілларі Клінтон має намір підтримати ініціативу "Зеленої партії" щодо перерахунку голосів у Вісконсіні, Мічигані та Пенсильванії. 

Трамп назвав "шахрайством" прохання "Партії зелених" про перерахунок голосів в штаті Вісконсін. 

Українська правда

Теми: ТрампСШАвибори
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