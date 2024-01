Вибори в США: Трамп заявив, що мільйони голосів були незаконними

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що під час голосування на виборах "мільйони людей проголосували незаконно".

Про це Трамп заявив у своєму Твіттері, реагуючи на наміри команди кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон провести перерахунок голосів у трьох штатах.

"На додачу до того, що я виграв з перевагою у голосуванні виборщиків, я здобув перемогу і за голосами виборців, навіть якщо не враховувати ті з них, які були віддані незаконно", - заявив Трамп.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally