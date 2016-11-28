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Выборы в США: Трамп заявил, что миллионы голосов были незаконными

Понедельник, 28 ноября 2016, 01:59
Выборы в США: Трамп заявил, что миллионы голосов были незаконными

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что во время голосования на выборах "миллионы людей проголосовали незаконно".

Об этом Трамп заявил в своем Твиттере, реагируя на намерения команды кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон провести пересчет голосов в трех штатах.

"В дополнение к тому, что я выиграл с преимуществом в голосовании выборщиков, я одержал победу и по голосам избирателей, даже если не учитывать те из них, которые были отданы незаконно", - заявил Трамп.

"Ничего не изменится", - заявил он, имея в виду бесперспективности пересчета голосов.

При этом он возмутился отсутствием информации в СМИ о "серьезном мошенничестве на выборах в Вирджинии, Нью-Гемпшире и Калифорнии" и отметил, что такое "смещение акцентов - большая проблема".

Также Трамп напомнил, что Хиллари Клинтон признала выборы, когда позвонила ему незадолго до официального выступления Трампа после того, как о его победе было объявлено. 

"Она сказала: "Мы должны признать результаты и смотреть в будущее, Дональд Трамп должен стать нашим президентом. Мы обязаны открыться и дать ему шанс вести нас"... Так много времени и денег будут потрачены - для того же результата (подтверждения победы Трампа после пересчета - УП). Печально", - добавил Трамп.

Как известно, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что выборы в США регулярно проходят с множеством нарушений, некоторые люди голосуют сразу в нескольких штатах.

Хиллари Клинтон минимально проиграла Дональду Трампу в штатах Пенсильвания и Висконсин и в Мичигане, при этом опередила Трампа по количеству отданных голосов избирателей: преимущество Клинтон над Трампом превысило 2 млн голосов избирателей.

Однако система выборов президента США не предусматривает прямого голосования. Избиратели отдают свои голоса за выборщиков, которые поддерживают одного из кандидатов: Трамп набрал 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, Клинтон - 232.

Кампания Хиллари Клинтон намерена поддержать инициативу "Партии зеленых" относительно пересчета голосов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Просьбы "Партии зеленых" о пересчете голосов Трамп назвал "мошенничеством"

Украинская правда

Темы: ТрампСШАвиборы
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