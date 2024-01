Выборы в США: Трамп заявил, что миллионы голосов были незаконными

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что во время голосования на выборах "миллионы людей проголосовали незаконно".

Об этом Трамп заявил в своем Твиттере, реагируя на намерения команды кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон провести пересчет голосов в трех штатах.

"В дополнение к тому, что я выиграл с преимуществом в голосовании выборщиков, я одержал победу и по голосам избирателей, даже если не учитывать те из них, которые были отданы незаконно", - заявил Трамп.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally