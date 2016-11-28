Адвокати "беркутівців" узгодили питання з Януковичем – ГПУ
Прокурор підозрює, що запитання адвокатів "беркутівців" були узгоджені з Віктором Януковичем.
Про це після допиту Януковича заявив прокурор Олексій Донський.
"Ми не отримали жодної прямої відповіді на гострі запитання", - додав він.
Водночас прокурор зазначив, що "не сумнівається", що відповіді на запитання адвокатів "берутівців" були узгоджені.
"Я вважаю, що у захисників Януковича та захисників співробітників "Беркуту" є постійна комунікація. Вони знайшли Януковича в Росії, коли ми не знали, де саме він перебуває. Я не сумніваюся, що запитання, які ставив захист були попередньо узгоджені із захистом Януковича", - наголосив прокурор.
Як відомо, сторона обвинувачення у справі про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року заявляє, що екс-президент Віктор Янукович дає у суді неправдиві свідчення.
У понеділок, 28 листопада, Святошинський суд Києва проводить відеодопит Януковича як свідка у справі про розстріли на Майдані. Янукович дає свідчення із приміщення Ростовського суду.
Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП