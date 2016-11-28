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Адвокати "беркутівців" узгодили питання з Януковичем – ГПУ

Понеділок, 28 листопада 2016, 16:04

Прокурор підозрює, що запитання адвокатів "беркутівців" були узгоджені з Віктором Януковичем.

Про це після допиту Януковича заявив прокурор Олексій Донський.

"Ми не отримали жодної прямої відповіді на гострі запитання", - додав він.

Водночас прокурор зазначив, що "не сумнівається", що відповіді на запитання адвокатів "берутівців" були узгоджені.

"Я вважаю, що у захисників Януковича та захисників співробітників "Беркуту" є постійна комунікація. Вони знайшли Януковича в Росії, коли ми не знали, де саме він перебуває. Я не сумніваюся, що запитання, які ставив захист були попередньо узгоджені із захистом Януковича", - наголосив прокурор.

Як відомо, сторона обвинувачення у справі про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року заявляє, що екс-президент Віктор Янукович дає у суді неправдиві свідчення.

У понеділок, 28 листопада, Святошинський суд Києва проводить відеодопит Януковича як свідка у справі про розстріли на Майдані. Янукович дає свідчення із приміщення Ростовського суду.

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП

Теми: ЯнуковичЄвромайданБеркут
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