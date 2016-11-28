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Адвокаты "беркутовцев" согласовали вопросы с Януковичем – ГПУ

Понедельник, 28 ноября 2016, 16:04

Прокурор подозревает, что вопросы адвокатов "беркутовцев" были согласованы с Виктором Януковичем.

Об этом после допроса Януковича заявил прокурор Алексей Донской.

"Мы не получили ни одного прямого ответа на острые вопросы", - добавил он.

В то же время прокурор отметил, что "не сомневается", что ответы на вопросы адвокатов "беркутовцев" были согласованы.

"Я считаю, что у защитников Януковича и защитников сотрудников "Беркута" есть постоянная коммуникация. Они нашли Януковича в России, когда мы не знали, где именно он находится. Я не сомневаюсь, что вопросы, которые ставила защита были предварительно согласованы с защитой Януковича", - подчеркнул прокурор.

Как известно, сторона обвинения в деле о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года заявляет, что экс-президент Виктор Янукович дает в суде ложные показания.

В понедельник, 28 ноября, Святошинский суд Киева проводит видеодопрос Януковича как свидетеля по делу о расстрелах на Майдане. Янукович дает показания из помещения Ростовского суда.

Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП

Темы: ЯнуковичЕвромайданБеркут
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