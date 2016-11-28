Боевики планируют передать Украине тела двух военных: погибли в 2014

29 ноября представители незаконной организации "ДНР" планируют передать украинской стороне тела двоих военнослужащих.

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на ресурс боевиков ДАН, об этом заявил "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин.



"Завтра планируется передача двух тел погибших военнослужащих украинской стороне. Оба погибли еще в 2014 году", - заявил он.

"Насколько мне известно, все это время тела проходили многочисленные ДНК-экспертизы, мы искали их родственников. Сейчас все данные определены, мы готовы их отдать", — добавил Басурин.