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Екс-командувача Шуляка допитають 2 грудня, з Януковичем закінчили

Понеділок, 28 листопада 2016, 18:36

Засідання суду у справі "беркутівців" продовжать 1 грудня, а 2 грудня о 13:00 відбудеться допит  колишнього командувача Внутрішніми військами України Станіслава Шуляка.

Про це повідомив у понеділок суддя Святошинського районного суду.

"Наступне судове засідання призначається судом на 13:00 2 грудня за Київським часом. Разом з тим, за заздалегідь спланованим графіком, поточне судове засідання заплановане на 1 грудня, об 11.30 планується допит потерпілого", - сказав суддя Святошинського суду.

Перед цим допит екс-президента Віктора Януковича тривав близько шести годин.

Суддя Ростовського суду запропонував у понеділок до 21 години допитувати Шуляка.

Проте Святошинський суд вирішив, що Шуляка допитають на окремому засіданні суду.

Зокрема, Янукович під час допиту заявив, що не пам'ятає, чи мав телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним під час розстрілів на Майдані у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Також за його словами, навіть проекту наказу про введення військ до Києва у лютому 2014 року не було.

Прокурор заявив, що Янукович дає у суді неправдиві свідчення.

Українська правда 

Теми: Януковичсуд
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