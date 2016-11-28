Экс-командующий Шуляка допросят 2 декабря, с Януковичем закончили

Заседание суда по делу "беркутовцев" продолжат 1 декабря, а 2 декабря в 13:00 состоится допрос бывшего командующего Внутренними войсками Украины Станислава Шуляка.



Об этом сообщил в понедельник судья Святошинского районного суда.



"Следующее судебное заседание назначается судом на 13:00 2 декабря по Киевскому времени. Вместе с тем, по заранее спланированному графику, текущее судебное заседание запланировано на 1 декабря, в 11.30 планируется допрос потерпевшего", - сказал судья Святошинского суда.

Перед этим допрос экс-президента Виктора Януковича продолжался около шести часов.



Судья Ростовского суда предложил в понедельник до 21:00 допрашивать Шуляка.



Однако Святошинский суд решил, что Шуляка допросят на отдельном заседании суда.



В частности, Янукович во время допроса заявил, что не помнит, был телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным во время расстрелов на Майдане в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.



Также по его словам, даже проекта приказа о введении войск в Киев в феврале 2014 не было.



Прокурор заявил, что Янукович дает в суде ложные показания.



Украинская правда