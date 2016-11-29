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ЗМІ: Ляшка і Рабіновича хочуть покарати за роботу на телебаченні

Вівторок, 29 листопада 2016, 17:44

Генпрокуратура передала Національному агентству із запобігання корупції матеріали про адміністративне порушення депутатами Верховної Ради Олегом Ляшком, Євгеном Мураєвим, Вадимом Рабіновичем і Павлом Кишкаром у зв'язку з їхньою оплачуваною роботою на телебаченні.

Про це "Українським новинам" повідомило інформоване джерело.

З його слів, матеріали про адмінпорушення депутатів за ч. 1 ст. 172-4 (заняття іншою оплачуваною діяльністю) Кодексу про адміністративні правопорушення, спрямовані в НАЗК 7 листопада.

Згідно з інформацією джерела, 3 депутати працювали ведучими на телеканалі NewsOne, ще 1 - на телеканалі "ЕспресоTV".

Генпрокуратура вбачає в цьому суміщення ними іншої діяльності, крім депутатської роботи.

Теми: ГенпрокуратураЗМІтелебаченняЛяшко ОлегРабінович
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