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СМИ: Ляшко и Рабиновича хотят наказать за работу на телевидении

Вторник, 29 ноября 2016, 17:44

Генпрокуратура передала Национальному агентству по предотвращению коррупции материалы об административном нарушении депутатами Верховной Рады Олегом Ляшко, Евгением Мураевым, Вадимом Рабиновичем и Павлом Кишкаром в связи с их оплачиваемой работой на телевидении.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, материалы об админнарушении депутатов по ч. 1 ст. 172-4 (занятие другой оплачиваемой деятельностью) Кодекса об административных правонарушениях, направлены в НАПК 7 ноября.

Согласно информации источника, 3 депутата работали ведущими на телеканале NewsOne, еще 1 - на телеканале "ЭспрессоTV".

Генпрокуратура усматривает в этом совмещение ними другой деятельности, кроме депутатской работы.

Темы: ГенпрокуратураСМИтелевидениеЛяшко ОлегРабинович
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