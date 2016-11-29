СМИ: Ляшко и Рабиновича хотят наказать за работу на телевидении
Вторник, 29 ноября 2016, 17:44
Генпрокуратура передала Национальному агентству по предотвращению коррупции материалы об административном нарушении депутатами Верховной Рады Олегом Ляшко, Евгением Мураевым, Вадимом Рабиновичем и Павлом Кишкаром в связи с их оплачиваемой работой на телевидении.
Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.
По его словам, материалы об админнарушении депутатов по ч. 1 ст. 172-4 (занятие другой оплачиваемой деятельностью) Кодекса об административных правонарушениях, направлены в НАПК 7 ноября.
Согласно информации источника, 3 депутата работали ведущими на телеканале NewsOne, еще 1 - на телеканале "ЭспрессоTV".
Генпрокуратура усматривает в этом совмещение ними другой деятельности, кроме депутатской работы.