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Катастрофа в Колумбії: літак вимагав посадки через брак пального – ЗМІ

Середа, 30 листопада 2016, 08:23

Перед катастрофою пілот в Колумбії рейсу LMI2933 Мігель Кірога на підвищених тонах вимагав у диспетчерів посадки через брак пального.

Про це повідомляє в середу видання "Медуза".

За даними джерел газети El Tiempo, до моменту падіння борт здійснював вже третє коло очікування поблизу аеропорту, оскільки пріоритет посадки був призначений другому рейсу з Боготи, який раніше повідомив про проблеми з приладами.

Про брак пального також розповідала, стюардеса Хімена Суарес, яка вижила в аварії. При цьому в офіційному попередньому звіті про катастрофу колумбійська влада заявила, що пілот доповідав диспетчерам тільки про проблеми з електронікою.

Остаточно встановлено також кількість жертв катастрофи.

За даними рятувальників, на борту перебували 68 пасажирів, а не 72, як повідомлялося раніше.

Четверо людей не встигли на рейс. З 77 пасажирів і членів екіпажу катастрофу пережили сім. Згодом один вцілілий помер у лікарні.

Як відомо, літак, на борту якого були футболісти бразильського клубу "Шапекоенсе", розбився в Колумбії у вівторок, 29 листопада.

Футболісти летіли на перший фінальний матч Південноамериканського кубка.

Теми: авіакатастрофи
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