Катастрофа в Колумбии: самолет требовал посадки из-за нехватки топлива – СМИ

Перед катастрофой пилот разбившегося в Колумбии рейса LMI2933 Мигель Кирога на повышенных тонах требовал у диспетчеров посадки из-за нехватки топлива.

Об этом сообщает в среду издание "Медуза".

По данным источников газеты El Tiempo, к моменту падения борт совершал уже третий круг ожидания вблизи аэропорта, поскольку приоритет посадки был назначен другому рейсу из Боготы, ранее сообщившему о проблемах с приборами.

О нехватке топлива также рассказывала выжившая стюардесса Химена Суарес. При этом в официальном предварительном отчете о катастрофе колумбийские власти заявили, что пилот докладывал диспетчерам только о проблемах с электроникой.

