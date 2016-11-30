Катастрофа в Колумбии: самолет требовал посадки из-за нехватки топлива – СМИ
Перед катастрофой пилот разбившегося в Колумбии рейса LMI2933 Мигель Кирога на повышенных тонах требовал у диспетчеров посадки из-за нехватки топлива.
Об этом сообщает в среду издание "Медуза".
По данным источников газеты El Tiempo, к моменту падения борт совершал уже третий круг ожидания вблизи аэропорта, поскольку приоритет посадки был назначен другому рейсу из Боготы, ранее сообщившему о проблемах с приборами.
О нехватке топлива также рассказывала выжившая стюардесса Химена Суарес. При этом в официальном предварительном отчете о катастрофе колумбийские власти заявили, что пилот докладывал диспетчерам только о проблемах с электроникой.
#NEWSGRAPHIC on the latest details in the Colombian air crash that killed 71 people pic.twitter.com/dOM2m7ezHJ— AFP news agency (@AFP) November 30, 2016
Окончательно установлено также количество жертв катастрофы.
По данным спасателей, на борту находились 68 пассажиров, а не 72, как сообщалось ранее.
Четверо человек не успели на рейс. Из 77 пассажиров и членов экипажа катастрофу пережили семеро, впоследствии один выживший скончался в больнице.
Как известно, самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба "Шапекоенсе", разбился в Колумбии во вторник, 29 ноября.
Футболисты летели на первый матч Южноамериканского кубка.