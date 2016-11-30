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Катастрофа в Колумбии: самолет требовал посадки из-за нехватки топлива – СМИ

Среда, 30 ноября 2016, 08:23

Перед катастрофой пилот разбившегося в Колумбии рейса LMI2933 Мигель Кирога на повышенных тонах требовал у диспетчеров посадки из-за нехватки топлива.

Об этом сообщает в среду издание "Медуза".

По данным источников газеты El Tiempo, к моменту падения борт совершал уже третий круг ожидания вблизи аэропорта, поскольку приоритет посадки был назначен другому рейсу из Боготы, ранее сообщившему о проблемах с приборами.

О нехватке топлива также рассказывала выжившая стюардесса Химена Суарес. При этом в официальном предварительном отчете о катастрофе колумбийские власти заявили, что пилот докладывал диспетчерам только о проблемах с электроникой.

Окончательно установлено также количество жертв катастрофы.

По данным спасателей, на борту находились 68 пассажиров, а не 72, как сообщалось ранее.

Четверо человек не успели на рейс. Из 77 пассажиров и членов экипажа катастрофу пережили семеро, впоследствии один выживший скончался в больнице.

Как известно, самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба "Шапекоенсе", разбился в Колумбии во вторник, 29 ноября.

Футболисты летели на первый матч Южноамериканского кубка.

Темы: авиакатастрофы
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