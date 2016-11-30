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Луценко передав ВР відповіді про Новинського. Комітет скличуть на вівторок

Середа, 30 листопада 2016, 10:42

Генпрокуратура передала в регламентний комітет додаткову інформацію щодо подання про депутат Опоблоку Вадима Новинського.

Про це на своїй сторінці написала речник Генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор Юрій Луценко підписав відповіді на додаткові запитання членів Регламентного комітету ВР щодо подання про притягнення народного депутата Вадима Новинського до Кримінальної відповідальності", - повідомила вона.

"Чекаємо на засідання регламентного комітету", - зазначила Сарган.

У свою чергу в.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник повідомив "Українській правді", що документи дійсно були передані у вівторок "вечірньою поштою".

"Зараз вони лежать переді мною",  - сказав Пинзеник.

На питання, коли має відбутися засідання комітету, Пинзеник відповів: "Я ініціюватиму проведення засідання комітету, щоб воно відбулося наступного вівторка".

Раніше в.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник заявив, що регламентний комітет Верховної Ради призупинив строк розгляду подання Генпрокуратури щодо зняття недоторканості з нардепа від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Він додав, що комітет затребував додаткові матеріали щодо зняття недоторканості з Новинського.

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні 16 листопада відклав питання зняття депутатської недоторканності з Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ. Комітет одностайно підтримав пропозицію розглянути вказане питання на наступному засіданні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим. За даними УП, на рішення комітету могли впливати лідери БПП і "Народного фронту".

Про перебіг засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Оксана Коваленко, УП

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