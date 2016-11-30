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Луценко передал ВР ответы о Новинском. Комитет созовут на вторник

Среда, 30 ноября 2016, 10:42

Генпрокуратура передала в регламентный комитет дополнительную информацию относительно представления о депутате Оппоблока Вадима Новинского.

Об этом на своей странице написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор Юрий Луценко подписал ответы на дополнительные вопросы членов регламентного комитета ВР по представлению о привлечении народного депутата Вадима Новинского к Уголовной ответственности", - сообщила она.

"Ждем заседания регламентного комитета", - отметила Сарган.

В свою очередь и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник сообщил "Украинской правде", что документы действительно были переданы во вторник "вечерней почтой".

"Сейчас они лежат передо мной", - сказал Пинзеник.

На вопрос, когда должно состояться заседание комитета, Пинзеник ответил: "Я буду инициировать проведение заседания комитета, чтобы оно состоялось в следующий вторник".

Ранее и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник заявил, что регламентный комитет Верховной Рады приостановил срок рассмотрения представления Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Он добавил, что комитет потребовал дополнительные материалы по снятию неприкосновенности с Новинского.

Как известно, регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ. Комитет единогласно поддержал предложение рассмотреть указанный вопрос на следующем заседании.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

По данным УП, решение о том, чтобы комитет не принял заключение по представлению Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Вадима Новинского недопустимым.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Оксана Коваленко, УП

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