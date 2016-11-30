Порошенко підписав закон, який дозволяє укладати договори через email

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Переходимо від електронних закупівель до електронного укладання контрактів. Нарешті це відбулося", - заявив президент під час підписання документа.

Документ мінімізує адміністративні бар'єри під час процедур укладення зовнішньоекономічних контрактів, зарахування валютного виторгу, а також бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відтепер укладення зовнішньоекономічних договорів буде можливим не лише в письмовій, але і в електронній формі.

Закон також закріплює заборону банкам вимагати переклад документів українською мовою, у разі якщо вони оформлені англійською, рахунок (інвойс) визнаватиметься первинним документом і може бути підписаний за допомогою особистого підпису, аналога власноручного підпису, електронного підпису або електронного цифрового підпису, електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

У пояснювальній записці депутати вказували, що переважна більшість фрілансерів внаслідок складності і надмірної бюрократизації процесу не працює у легальному полі, а користується системами Payoneer, PayPal тощо.

Через це обсяги експорту послуг дедалі скорочуються. У 2015 році експорт послуг становив лише 83% від показника 2014 року. Комп’ютерних послуг надано на майже 966 млн доларів, а це лише 88% від обсягів 2014 року.

Порошенко наголосив, що закон робить величезний крок у створенні інвестиційного клімату в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла відповідний закон 3 листопада.

Економічна правда