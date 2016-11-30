Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко підписав закон, який дозволяє укладати договори через email

Середа, 30 листопада 2016, 20:21

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Переходимо від електронних закупівель до електронного укладання контрактів. Нарешті це відбулося", - заявив президент під час підписання документа.

Документ мінімізує адміністративні бар'єри під час процедур укладення зовнішньоекономічних контрактів, зарахування валютного виторгу, а також бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відтепер укладення зовнішньоекономічних договорів буде можливим не лише в письмовій, але і в електронній формі.

Закон також закріплює заборону банкам вимагати переклад документів українською мовою, у разі якщо вони оформлені англійською, рахунок (інвойс) визнаватиметься первинним документом і може бути підписаний за допомогою особистого підпису, аналога власноручного підпису, електронного підпису або електронного цифрового підпису, електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

У пояснювальній записці депутати вказували, що переважна більшість фрілансерів внаслідок складності і надмірної бюрократизації процесу не працює у легальному полі, а користується системами Payoneer, PayPal тощо.

Через це обсяги експорту послуг дедалі скорочуються. У 2015 році експорт послуг становив лише 83% від показника 2014 року. Комп’ютерних послуг надано на майже 966 млн доларів, а це лише 88% від обсягів 2014 року.

Порошенко наголосив, що закон робить величезний крок у створенні інвестиційного клімату в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла відповідний закон 3 листопада.

Економічна правда

Теми: Порошенкозаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
ОновленоЗеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
Усі новини...
Реклама: