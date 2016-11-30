Порошенко подписал закон, который позволяет заключать договора по email

Президент Петр Порошенко подписал закон относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Переходим от электронных закупок к электронному заключению контрактов. Наконец это произошло", - заявил президент во время подписания документа.

Документ минимизирует административные барьеры при процедуре заключения внешнеэкономических контрактов, зачислении валютной выручки, а также бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Отныне заключения внешнеэкономических договоров станет возможным не только в письменной, но и в электронной форме.

Закон также закрепляет запрет банкам требовать перевод документов на украинский язык, в случае если они оформлены на английском, счет (инвойс) будет признаваться первичным документом и может быть подписан с помощью личной подписи, аналога собственноручной подписи, электронной подписи или электронной цифровой подписи, электронной подписи одноразовым идентификатором.

В пояснительной записке депутаты указывали, что подавляющее большинство фрилансеров вследствие сложности и чрезмерной бюрократизации процесса не работает в легальном поле, а пользуется системами Payoneer, PayPal и тому подобное.

Поэтому объемы экспорта услуг продолжают сокращаться. В 2015 году экспорт услуг составил лишь 83% от показателя 2014 года. Компьютерных услуг предоставлено почти 966 млн долларов, а это лишь 88% от объемов 2014 года.

Порошенко подчеркнул, что закон делает огромный шаг в создании инвестиционного климата в Украине.

Напомним, Верховная Рада приняла соответствующий закон 3 ноября.

Экономическая правда