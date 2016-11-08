Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинський повернувся в Україну

Вівторок, 8 листопада 2016, 15:09

Депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, якого Генпрокуратура хоче притягнути до відповідальності, повернувся до України з Греції.

Він запевнив журналістів, які зустрічали його в аеропорту "Бориспіль" у вівторок, що збирається ходити у Верховну Раду і працювати.

"У день розгляду мого питання в Верховній Раді я буду перебувати в сесійній залі і голосувати за цю постанову (подання ГПУ на притягнення до відповідальності – ред.)", – зазначив нардеп. Також він зазначив, що проситиме своїх колег з "Опозиційного блоку" теж проголосувати за подання ГПУ, "щоб добитися правди".

У той же час Новинський повідомив, що ще не ознайомився з цим документом, тому що це подання офіційно він не отримав.

Опозиціонер заявив, що вважає відкриту проти нього справу "політичним переслідуванням".

Новинський зазначив, що найближчим часом не має наміру залишати територію України.

"Якщо я кудись буду виїжджати, я буду вас про це повідомляти", – сказав він.

Як відомо, у п'ятницю Новинський відлетів на грецький Афон. У четвер він заявив, що має намір приєднатися там до паломницької групи митрополита Онуфрія і повернутися в Україну в понеділок.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Регламентний комітет Верховної Ради має розглянути подання ГПУ не швидше, як через тиждень.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським"

У розпорядженні УП є повний текст подання генпрокурора. Ознайомитись із версією слідства у "церковній справі" Новинського можна тут.

Валентина Романенко, УП

Теми: Новинський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
Новинський
Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
Держгеонадр забрала у компанії Новинського ліцензії на два родовища
Суд арештував приховані активи Новинського на 10,5 мільярда: сховав 230 об'єктів нерухомості
Останні новини
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
Усі новини...
Реклама: