Лещенко назвав заяву НАЗК щодо його квартири брехливою

Депутат від БПП Сергій Лещенко вважає, що заява Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лещенка, у середу його запросили у НАЗК для надання пояснень, але коли він прибув туди з документами, йому вирішили зачитати протокол про адміністративне правопорушення. Він додав, що висловив готовність вислухати протокол лиш у присутності свого адвоката, але, оскільки той був зайнятий, зустріч перенесли.

"Але вже сьогодні о 9 ранку НАЗК, не чекаючи дзвінка від мене, оприлюднили брехливе оголошення. Невже "чемоданчик від Грановського" побував і тут?" – написав він.

Лещенко також запевнив, що не отримував жодних знижок.

"Є оголошення агентств нерухомості з меншою ціною квартири. Є інші покупці, які купили дешевше. Є свідки моїх переговорів", – додав він.

Депутат заявив, що у четвер о 15:30 проведе прес-конференцію в Українському медіацентрі з цього приводу.

Як відомо, у четвер НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

На початку вересня розгорівся скандал через придбання Лещенком квартири площею 192 кв м. у новобудові на вулиці Франка у центрі Києва.

Лещенко пояснив, що ціна за квадратний метр там становила 1500 доларів, а всі його дії з приводу придбання прозорі.

За словами депутата, а раніше журналіста, частину коштів на придбання квартири він позичив у засновника "Української правди" Олени Притули "терміном на 10 років", решта – це його заощадження та гроші його коханої жінки, ді-джея Анастасії Топольської,

Лещенко сам закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупціїперевірити купівлю ним квартирив центрі Києва. Цього ж вимагали фракції "Народний фронт" і Радикальної партії Олега Ляшка.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткої позики в Олени Притули.

27 жовтня Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника".

Українська правда