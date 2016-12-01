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Україна не битиме по Криму – Полторак

Четвер, 1 грудня 2016, 15:22

Україна не збирається завдавати удару по Криму у випадку завдання Росією ракетного удару під час навчальних стрільб над Чорним морем.

Про це сказав міністр оборони Степан Полторак у коментарі "Українським новинам".

"Ні (не плануємо завдавати удару по Криму). У нас немає такої зброї, щоб стріляти по Криму", – заявив він.

При цьому міністр наголосив, що Росія може становити загрозу для України.

"Від Росії можна чекати чого завгодно. Вона непередбачувана", – сказав він.

"Ті навчання, які ми проводимо, ми проводимо на своїй території й не порушуємо жодного міжнародного права", – заявив Полторак.

Голова Міноборони повідомив, що щогодини отримує доповідь із навчань, і поки все йде у плановому режимі.

Як відомо, 1 грудня Повітряні сили Збройних сил України почали навчальні повітряні ракетні стрільбища на півдні країни і над Чорним морем.

У рамках проведення випробувань бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовують практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілям-безпілотним літальним апаратам типу ВР-3 "Рейс", які імітують політ "крилатої ракети".

Відбулося 16 успішних пусків українських ракет.

Навчання продовжать і 2 грудня.

Росія погрожувала Україні ударом у відповідь у разі, якщо в повітряному просторі поблизу анексованого Криму з'являться українські ракети, які становитимуть їй загрозу.

Теми: МіноборониПолторакарміяКрим
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