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Хабарника з ГПУ відправили під цілодобовий домашній арешт

Субота, 10 грудня 2016, 15:51

Солом’янський райсуд Києва обрав для посадовця ГПУ, підозрюваного у хабарництві, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це 10 грудня повідомили у НАБУ. 

"Розглянувши клопотання детективів Національного антикорупційного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд обрав затриманому посадовцю ГПУ запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - зазначили у відомстві.

Заступника начальника одного з відділів Генпрокуратури було затримано за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4. ст. 369 Кримінального кодексу України ("Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище"). 

Службовець Генпрокуратури намагався передати хабар задля впливу на результати позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ, ініційованої НАБУ.

Як відомо, у серпні між НАБУ і ГПУ виник конфлікт через зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за прокурором Дмитром Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

У НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин.

У грудні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що отримав від НАБУ лист із проханням притягнути до відповідальності керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За його словами, між двома відомствами є "тертя" і НАБУ заважає САП.

Теми: НАБУхабарГенпрокуратура
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