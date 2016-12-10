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Взяточника из ГПУ отправили под круглосуточный домашний арест

Суббота, 10 декабря 2016, 15:51

Соломенский райсуд Киева избрал для чиновника ГПУ, подозреваемого во взяточничестве, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом 10 декабря сообщили в НАБУ.

"Рассмотрев ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд избрал задержанному чиновнику ГПУ меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - отметили в ведомстве.

Заместителя начальника одного из отделов Генпрокуратуры задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4. ст. 369 Уголовного кодекса Украины ("Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение").

Служащий Генпрокуратуры пытался передать взятку для влияния на результаты внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ, инициированной НАБУ.

Как известно, в августе между НАБУ и ГПУ возник конфликт из-за столкновения между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за прокурором Дмитрием Сусом. В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как в НАБУ утверждают, что имели для этого решение суда.

В НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов.

В декабре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что получил от НАБУ письмо с просьбой привлечь к ответственности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. По его словам, между двумя ведомствами является "трения" и НАБУ мешает САП.

Темы: НАБУвзяткаГенпрокуратура
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