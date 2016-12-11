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Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко – росСМИ

Воскресенье, 11 декабря 2016, 14:21
Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко – росСМИ

Интерпол отказался объявлять в международный розыск депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Об этом сообщил российскому агентству РИА Новости в воскресенье украинский адвокат политика Олег Ищенко.

"Я знаю, что такое решение (отказ в объявлении в международный розыск — ред.) было принято, а его формулировку не знаю, потому что этим вопросом занимались английские мои коллеги", — сказал Ищенко, добавив, что с момента принятия этого решения прошла уже "не неделя и даже не две".

Он выразил убежденность в том, что решение Интерпола основано на том, "что его (Онищенко — ред.) преследование в Украине происходит по политическим мотивам".

Как сообщалось, 8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили, что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

Находясь в Великобритании, Онищенко заявил, что из-за него Администрация президента осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований.

В частности, о том, как он стал нардепом, заплатив $6 млн., и как организовал кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка, Онищенко рассказал британской газете The Independent, которая принадлежит российскому бизнесмену Александру Лебедеву.

Украинская правда

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Темы: Онищенко
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