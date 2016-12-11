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До "банди з Княжичів" причетний екс-співробітник ГУБОЗ – МВС

Неділя, 11 грудня 2016, 15:00
До банди з Княжичів причетний екс-співробітник ГУБОЗ – МВС

Одним з підозрюваних у причетності до банди, що готувала розбійний напад у селі Княжичі, в ході операції проти яких загинули 5 правоохоронців, є колишній співробітник ГУБОЗ МВС Ігор Касян.

Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook у неділю.

"За версією слідства, ветеран ОВС, колишній співробітник ГУБОЗ МВС Ігор Касян є вагомою фігурою у групі підозрюваних "розбійників з Княжичів" і нині перебуває під вартою терміном на 2 місяці без права застави", - написав він.

За словами Шевченка, на початку 2000-х Касян входив до групи оперативників з ГУБОЗ, які охороняли Юрія Нестерова, ключового свідка у справі "банди перевертнів Гончарова", завдяки якому вдалося викрити банду.

"Тепер слідство, яке підозрює цю групу у створенні новітнього злочинного конгломерату з нинішніх і колишніх правоохоронців та бандитів, так само доводитиме винуватість кожного її учасника, декотрі з яких вже співпрацюють зі слідством", - додав речник МВС.

Як відомо, у ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводить прокуратура.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД  із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Суд уже обрав запобіжні заходи 8 учасникам цієї злочинної групи. 

Українська правда

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Теми: криміналполіція
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