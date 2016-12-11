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К "банде с Княжичей" причастен экс-сотрудник ГУБОП - МВД

Воскресенье, 11 декабря 2016, 15:00
К банде с Княжичей причастен экс-сотрудник ГУБОП - МВД

Одним из подозреваемых в причастности к банде, готовившей разбойное нападение в селе Княжичи, в ходе операции против которых погибли 5 правоохранителей, является бывший сотрудник ГУБОП МВД Игорь Касьян.

Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook в воскресенье.

"По версии следствия, ветеран ОВД, бывший сотрудник ГУБОП МВД Игорь Касьян является весомой фигурой в группе подозреваемых "разбойников с Княжичей" и сейчас находится под стражей сроком на 2 месяца без права залога", - написал он.

По словам Шевченко, в начале 2000-х Касьян входил в группу оперативников из ГУБОП, которые охраняли Юрия Нестерова, ключевого свидетеля по делу "банды оборотней Гончарова", благодаря которому удалось разоблачить банду.

"Теперь следствие, которое подозревает эту группу в создании нового преступного конгломерата из нынешних и бывших правоохранителей и бандитов, так же будет доказывать виновность каждого ее участника, некоторые из которых уже сотрудничают со следствием", - добавил представитель МВД.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Суд уже избрал меру пресечения 8 участникам этой преступной группы. 

Украинская правда

Темы: криминалполиция
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