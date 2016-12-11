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Розслідування щодо Лукаш завершать найближчим часом – Горбатюк

Неділя, 11 грудня 2016, 19:28
Розслідування щодо Лукаш завершать найближчим часом – Горбатюк

Генеральна прокуратура протягом одного-двох тижнів має намір завершити розслідування щодо екс-міністра юстиції Олени Лукаш.

Про це повідомив керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі каналу "112 Україна".

"У найближчий тиждень-два прокурор має оголосити про завершення розслідування", - сказав він.

Горбатюк уточнив, що після цього матеріали будуть надані підозрюваній для ознайомлення.

Як повідомлялося, 5 жовтня Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Лукаш. Йдеться про надання Генпрокуратурою в березні 2014 року Раді ЄС даних для застосування санкцій проти екс-чиновників. У цей список потрапила і Лукаш – як вона стверджує, незаконно.

Разом з тим, заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що розслідування кримінальної справи, порушеної проти Лукаш у 2014 році, триває.

"ГПУ розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра юстиції Олени Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною 5 статті 191, а також статтею 366 Кримінального кодексу – це службове підроблення. Йдеться про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень", – сказав Єнін.

Українська правда

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Теми: ЛукашГенпрокуратура
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