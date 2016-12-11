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Расследование по Лукаш завершат в ближайшее время - Горбатюк

Воскресенье, 11 декабря 2016, 19:28
Расследование по Лукаш завершат в ближайшее время - Горбатюк

Генеральная прокуратура в течение одной-двух недель намерена завершить расследование в отношении экс-министра юстиции Елены Лукаш.

Об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире канала "112 Украина".

"В ближайшую неделю-две прокурор должен объявить о завершении расследования", - сказал он.

Горбатюк уточнил, что после этого материалы будут предоставлены подозреваемой для ознакомления.

Как сообщалось, 5 октября Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра юстиции Януковиче Елены Лукаш. Речь идет о предоставлении Генпрокуратурой в марта 2014 года Совету ЕС данных для применения санкций против экс-чиновников. В этот список попала и Лукаш - как она утверждает, незаконно.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что отсутствие или присутствие Лукаш в санкционном списке ЕС не повлияет на уголовное дело против нее в Украине.

"ГПУ расследует уголовное производство по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также по статье 366 Уголовного кодекса – служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен", – сказал Енин.

Украинская правда

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Темы: ЛукашГенпрокуратура
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