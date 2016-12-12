Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна кажуть, що обговорюють видачу засуджених в РФ українців

Понеділок, 12 грудня 2016, 14:29

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що триває обговорення можливої видачі громадян України, засуджених у РФ.

Про це він заявив, відмовившись уточнити, про кого конкретно йдеться, повідомляє ТАСС.

"Ця тема неодноразово піднімалася в ході контактів по лінії робочих груп; коротко вона зачіпалася українською стороною на берлінській зустрічі "нормандської четвірки", - повідомив Пєсков.

"Певні прізвища фігурують на порядку денному", - сказав він.

Пєсков також додав, що "не всі вони можуть бути зараховані до будь-якої категорії".

"В будь-якому випадку це все люди, які засуджені і відбувають покарання за рішенням російського суду", - сказав він.

"Безумовно, юридичні процедури на випадок прийняття будь-яких рішень існують", - додав Пєсков.

Як відомо, російська окупаційна влада звинуватила режисера Олега Сенцова, його товариша Олександра Кольченка і ще ряд українців в терористичній діяльності в Криму.

В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років в'язниці, Кольченка – 10.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Теми: ПутінОбама
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Путін
Путін у 2023 році почав видавати рекордну кількість таємних указів
Путін домовився з Ердоганом про візит до Туреччини, також обговорили "зернову угоду"
Зеленський: У Путіна нема сил захопити українські порти, ми просто потопимо їхні кораблі
Останні новини
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
Усі новини...
Реклама: