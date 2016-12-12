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У Путина говорят, что обсуждают выдачу осужденных в РФ украинцев

Понедельник, 12 декабря 2016, 14:29

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что идет обсуждение возможной выдачи граждан Украины, осужденных в РФ.

Об этом он заявил, отказавшись уточнить, о ком конкретно идет речь, сообщает ТАСС.

"Эта тема неоднократно поднималась в ходе контактов по линии рабочих групп; кратко она затрагивалась украинской стороной на берлинской встрече "нормандской четверки", - сообщил Песков.

"Определенные фамилии фигурируют в повестке дня", - сказал он.

Песков также добавил, что "не все они могут быть зачислены в любой категории".

"В любом случае это все люди, которые осуждены и отбывают наказание по решению российского суда", - сказал он.

"Безусловно, юридические процедуры на случай принятия каких-либо решений существуют", - добавил Песков.

Как известно, российская оккупационная власть обвинила режиссера Олега Сенцова, его товарища Александра Кольченко и еще ряд украинский в террористической деятельности в Крыму.

В августе 2015 Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы, Кольченко - 10.

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Николая Карпюка и Станислава Клиха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клих и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клих заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Темы: ПутинОбама
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