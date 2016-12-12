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Поліція видала помилкове повідолмення про екс-чиновника, що влаштував ДТП

Понеділок, 12 грудня 2016, 18:15
Поліція видала помилкове повідолмення про екс-чиновника, що влаштував ДТП

Київська поліція заявила, що колишній чиновник "Укрзалізниці" Іван Федорко, що вчинив у липні 2016 року ДТП, в якому постраждала родина журналіста, засуджений на два роки обмеження волі.

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київської області, оприлюдненому в понеділок.

"Слідчі передали всі матеріали в суд, який вже виніс законні обвинувальні вироки винуватцям скоєних ДТП", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що "два роки обмеження волі і два роки позбавлення права на керування транспортними засобами отримав водій Audi Q7, який 3 липня цього року на дорозі Боярка-Забір'я влетів в автомобіль фотокореспондента".

"Тоді під час лобового зіткнення серйозно постраждали дружина і син журналіста", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 3 липня на автодорозі Боярка – Забір'я автомобіль, за кермом якого був Іван Федорко, виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у машину фотокореспондента Макса Левіна та його родини.

За вказаним фактом було відкрито два кримінальних провадження "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" та "Опір представникові влади, працівникові  правоохоронного органу, члену громадського".

"Укрзалізниця" звільнила Федорка 4 липня.

Оновлено: Пізніше у поліції Київської області в коментарі "Українській правді" заявили, що помилково повідомили неправильну інформацію щодо покарання екс-чиновника "Укрзалізниці" Івана Федорка. Речник поліції заявив, що Федорку призначили штраф 8,5 тисяч гривень і на 1,5 роки позбавили права керування автом.

Українська правда

Теми: УкрзалізницяДТП
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