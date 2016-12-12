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Полиция выдала ложное сообщение об экс-чиновнике, устроившего ДТП

Понедельник, 12 декабря 2016, 18:15
Полиция выдала ложное сообщение об экс-чиновнике, устроившего ДТП

Киевская полиция заявила, что бывший чиновник "Укрзализныци" Иван Федорко, который совершил в июле 2016 ДТП, в котором пострадала семья журналиста, осужден на два года ограничения свободы.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области, обнародованном в понедельник.

"Следователи передали все материалы в суд, который уже вынес законные обвинительные приговоры виновникам совершенных ДТП", - говорится в сообщении.

Указывается, что "два года ограничения свободы и два года лишения права на управление транспортными средствами получил водитель Audi Q7, который 3 июля этого года на дороге Боярка-Заборье влетел в автомобиль фотокорреспондента".

"Тогда во время лобового столкновения серьезно пострадали жена и сын журналиста", - говорится в сообщении.

Как известно, 3 июля на автодороге Боярка-Заборье автомобиль, за рулем которого был Иван Федорко, выехал на встречную полосу и въехал в машину фотокорреспондента Макса Левина и его семьи.

По данному факту было открыто два уголовных производства "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" и "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного".

Обновлено: Позже в полиции Киевской области в комментарии "Украинской правде" заявили, что ошибочно сообщили неправильную информацию о наказании экс-чиновника "Укрзализныци" Ивана Федора. Представитель полиции заявил, что Федорку присудили штраф 8,5 тысяч гривен и на 1,5 года лишили права управления автомобилем.

"Укрзализныця" уволила Федора 4 июля.

Украинская правда

Темы: УкрзализныцяДТП
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