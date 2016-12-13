Винуватцю аварії з фотографом Левіним не обмежували свободу. Поліція помилилась

У поліції Київської області помилково повідомили неправильну інформацію щодо покарання екс-чиновника "Укрзалізниці" Івана Федорка, який в'їхав у машину фотокореспондента Макса Левіна та його родини.

Раніше у повідомленні прес-служби поліції Київської області зазначалося, що Федорко отримав два роки обмеження волі і два роки позбавлення права на керування транспортними засобами.

Водночас сам Макс Левін у Facebook обурився цим повідомленням і зазначив, що суд виніс інше рішення.

"Слухайте, це неправда, що Федорко отримав два роки обмеження волі. Принаймні у справі ДТП. Суд першої інстанції постановив штраф. Апеляцію подали, але перше засідання буде тільки 5 січня", - написав він.

У коментарі "Українській правді" речник Нацполіції Київської області Микола Жукович визнав, що у повідомленні була викладена помилкова інформація.

"Коли ми готували цей матеріал, ми звернулися до слідчого управління, яке в свою чергу звернулось до суду і там надали таку інформацію, а хто її надав, ми з'ясовуємо", - сказав він.

"Коли ми почали уточнювати, дійсно є рішення щодо штрафу у 8,5 тисяч і на 1,5 роки позбавлення керування автом громадянину Федорку", - зазначив він.

Водночас Жукович підкреслив, що на судовому засіданні Нацполіція просила суд врахувати те, що людина, яка скоїла ДТП, перебувала у нетверезому стані.

"Але фізично взяти аналізи не було можливості, бо він з лікарні зник, потім його наступної доби знайшли в іншій лікарні, де він пройшов певний курс терапії, і аналізи крові показали, що він тверезий. А суд врахував не покази свідків і покази першого лікаря, а ті дані, щ обули в матеріалах провадження – інформація з другої лікарні", - пояснив Жукович.

Як відомо, 3 липня на автодорозі Боярка – Забір'я автомобіль, за кермом якого був Іван Федорко, виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у машину фотокореспондента Макса Левіна та його родини.

За вказаним фактом було відкрито два кримінальних провадження "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" та "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського".

"Укрзалізниця" звільнила Федорка 4 липня.

Оксана Коваленко, УП