Виновнику аварии с фотографом Левиным не ограничивали свободу. полиция ошиблась

В полиции Киевской области ошибочно сообщили неправильную информацию о наказании экс-чиновника "Укрзализныци" Ивана Федорко, который въехал в машину фотокорреспондента Макса Левина и его семьи.

Ранее в сообщении пресс-службы полиции Киевской области отмечалось, что Федорко получил два года ограничения свободы и два года лишения права на управление транспортными средствами.

В то же время сам Макс Левин в Facebook возмутился этим сообщением и отметил, что суд вынес иное решение.

"Слушайте, это неправда, что Федорко получил два года ограничения свободы. По крайней мере по делу ДТП. Суд первой инстанции постановил штраф. Апелляцию подали, но первое заседание будет только 5 января", - написал он.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что в сообщении была указана неправильная информация

"Когда мы готовили этот материал, мы обратились в следственное управление, которое в свою очередь обратилось в суд, и там предоставили такую информацию, а кто ее предоставил, мы выясняем", - сказал он.

"Когда мы начали уточнять, оказалось, что действительно есть решение относительно штрафа в 8500 грн и на 1,5 года лишения управления автомобилем гражданину Федора", - отметил он.

В то же время Жукович подчеркнул, что на судебном заседании Нацполиция просила суд

учесть, что человек, совершивший ДТП, находился в нетрезвом состоянии.

"Но физически взять анализы не было возможности, так как он из больницы исчез, затем его через сутки нашли в другой больнице, где он прошел определенный курс терапии. Аанализы крови показали, что он трезв. Суд учел не показания свидетелей и показания первого врача, а те данные, которые были в материалах производства - информация из второй больницы", - пояснил Жукович.

Как известно, 3 июля на автодороге Боярка-Заборье автомобиль, за рулем которого был Иван Федорко, выехал на встречную полосу и въехал в машину фотокорреспондента Макса Левина и его семьи.



По данному факту было открыто два уголовных производства "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" и "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного".



"Укрзализныця" уволила Федора 4 июля.

Оксана Коваленко, УП