Росія офіційно заплатить по 6000 євро підозрюваним у вбивстві Нємцова

Уряд Російської Федерації уклав досудову угоду про виплату одному з підозрюваних у вбивстві Бориса Нємцова, Темірлану Ескерханову, компенсації в 6000 євро за погані умови у СІЗО, інші подали ідентичні скарги.

Про це повідомляє російська газета "Комерсант".

При цьому журналісти наводять дані, які ставлять під сумнів обґрунтованість претензій підозрюваних.

Виплата коштів має відбутися через механізм ЄСПЛ. Ескерханов поскаржився до Страсбурзького суду на відсутність свіжого повітря, питної води, на переповненість камери та те, що він "не міг усамітнитися навіть в туалеті". Представник Росії в ЄСПЛ Георгій Матюшкін підтвердив коректність претензій і запропонував мирову угоду, що передбачає виплату 6000 євро.

Адвокати Ескерханова заявили, що їх клієнт, швидше за все, погодиться на мирову.

"Комерсант" з посиланням на власні джерела зазначає, що з ідентичними скаргами до ЄСПЛ звернулися четверо інших фігурантів "справи Нємцова" в тому числі Заур Дадаєв, якого вважають кілером, який застрелив політика. Їх скарги "написані немов під копирку" і швидше за все будуть також задоволені.

Формально досудові виплати тим, хто скаржиться до ЄСПЛ, є нормальною практикою. Водночас, журналісти наводять інформацію джерел про те, що скарги є фіктивними – зокрема, в московських СІЗО ув’язнені забезпечені питною водою, правом на прогулянки та приватністю в туалетах. Це не завадило уряду погодитися із претензіями.

Необхідно також зазначити, що сума компенсації в 6000 видається завищеною у порівнянні з практикою подібних скарг.

До прикладу, у схожій справі "Юнзель проти Росії", де заявник скаржився на ще гірші умови, уряд РФ при посередництві ЄСПЛ пропонував йому виплату в еквіваленті 4500 євро. Ця пропозиція мала місце у 2013 році; відтоді курс рубля суттєво впав, а ЄСПЛ при розгляді рішень бере до уваги економічний стан держави.

Європейська правда