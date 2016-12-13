Довгий розповів, коли піде на допит у справі Онищенка

Депутат від "Волі народу" Олесь Довгий має намір прийти в НАБУ 21 грудня для дачі свідчень у справі свого колеги по фракції Олександра Онищенка.

Про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я свідомо голосував за створення всіх антикорупційних органів і якщо моя інформація може допомогти слідству, то з задоволенням її надам", – сказав він.

Довгий запевнив, що не ухилявся від візиту в НАБУ, а про допит, який нібито повинен був відбутися у вівторок, дізнався з засобів масової інформації.

"Я з подивом прочитав, що не з'явився на допит у НАБУ, адже не отримував ніякого повідомлення ні письмового, ні електронною поштою, ні телефоном про те, де і коли мені слід бути. Першу повістку я отримав тільки сьогодні о 14.00 факсом з рук керівника секретаріату. Там було написано, що я запрошений на допит в 11 ранку. Логічно, що я не можу відмотати час назад, тому негайно погодив іншу дату візиту", – сказав Довгий.

Він додав, що у факсі зазначено, що виклик відправлений повторно, але запевнив, що раніше повістки з цього приводу він не отримував.

Як відомо, раніше у прес-службі НАБУ повідомили, що Довгий викликався на допит як свідок у рамках розслідування кримінального провадження за інформацією, озвученою Онищенком, про підкуп депутатів, однак у призначений час не з'явився в Бюро.