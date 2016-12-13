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Довгий рассказал, когда пойдет на допрос по делу Онищенко

Вторник, 13 декабря 2016, 16:04

Депутат от "Воли народа" Олесь Довгий намерен прийти в НАБУ 21 декабря для дачи показаний по делу своего коллеги по фракции Александра Онищенко.

Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Я осознанно голосовал за создание всех антикоррупционных органов и если моя информация может помочь следствию, то с удовольствием ее предоставлю", – сказал он.

Довгий заверил, что не уклонялся от визита в НАБУ, а о допросе, который якобы должен был состояться во вторник, узнал из средств массовой информации.

"Я с удивлением прочел, что не явился на допрос в НАБУ, ведь не получал никакого уведомления ни письменного, ни по электронной почте, ни по телефону о том, где и когда мне следует быть. Первую повестку я получил только сегодня в 14.00 по факсу из рук руководителя секретариата. Там было написано, что я приглашен на допрос в 11 утра. Логично, что я не могу отмотать время назад, поэтому тотчас согласовал другую дату визита", – сказал Довгий.

Он добавил, что в факсе указано, что повестка отправлена повторно, но заверил, что раньше повестки по этому поводу он не получал.

Как известно, ранее в пресс-службе НАБУ сообщили, что Довгий вызывался на допрос как свидетель в рамках расследования уголовного производства по информации, озвученной Онищенко, о подкупе депутатов, однако в назначенное время не явился в Бюро.

Темы: ОнищенкоНАБУдопрос
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