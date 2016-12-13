У ГПУ не можуть позбутися людини Шокіна: він не уповноважений на позицію
Виведений поза штат працівник Генпрокуратури Владислав Куценко не представляє офіційну позицію ГПУ з будь-яких питань.
На цьому наголосили в ГПУ у коментарі 13 грудня.
"Посада Владислава Куценка наказом генерального прокурора України від 30 серпня 2016 року була скорочена і на даний час він знаходиться поза штатом, ухиляючись від отримання повідомлення про скорочення", – наголошує прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган.
За її словами, згаданий працівник не уповноважений представляти або коментувати офіційну позицію Генеральної прокуратури з будь-яких питань.
"Також наголошуємо, що рапорти Владиславом Куценком були подані у вівторок у загальному порядку через скриньку ГПУ у приймальні громадян і будуть розглянуті в загальному порядку", – зазначила Сарган.
"Інформація, поширена окремими ЗМІ про начебто ініціювання Генеральною прокуратурою України кримінальних проваджень щодо керівництва Запорізької обласної державної адміністрації, Національного банку України некоректні по суті і не відповідають дійсності", – наголосили в ГПУ.
Як відомо, Куценко за часів генпрокурорства Віктора Шокіна був фактично речником ГПУ.
13 грудня Куценко заявив, що подав до ГПУ рапорт з проханням розпочати розслідування дій голови Запорізької обласної держадміністрації Костянтина Бриля щодо зловживання владою або службовим становищем.
Українська правда