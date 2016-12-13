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В ГПУ не могут отделаться от человека Шокина: он не уполномочен на позицию

Вторник, 13 декабря 2016, 16:58

Выведенный за штат работник Генпрокуратуры Владислав Куценко не представляет официальную позицию ГПУ.

Это подчеркнули в ГПУ в комментарии 13 декабря.

"Должность Владислава Куценко приказом генерального прокурора Украины от 30 августа 2016 года была сокращена и в настоящее время он находится вне штата, уклоняясь от получения уведомления о сокращении", – отмечает пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, упомянутый работник не уполномочен представлять или комментировать официальную позицию Генеральной прокуратуры по любым вопросам.

"Также отмечаем, что рапорты которые подал Владислав Куценко во вторник в общем порядке через почту ГПУ находятся в приемной и будут рассмотрены в общем порядке", – отметила Сарган.

"Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы инициировании Генеральной прокуратурой Украины уголовных производств по руководству Запорожской областной государственной администрации, Национального банка Украины некорректна по сути и не соответствует действительности", – отметили в ГПУ.

Как известно, Куценко во времена генпрокурорства Виктора Шокина был фактически спикером ГПУ.

13 декабря Куценко заявил, что подал в ГПУ рапорт с просьбой начать расследование действий председателя Запорожской областной госадминистрации Константина Брыля по злоупотреблению властью или служебным положением.

Также он заявил, что инициирует открытие уголовного производства против главы Национального банка Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина по подозрению в возможных манипуляциях со стоимостью активов ликвидированных банков на сумму около 315 млрд гривен.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура
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