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Верховний суд РФ залишив у силі заборону Джемілєву на в'їзд у Росію

Середа, 14 грудня 2016, 10:54
Верховний суд РФ залишив у силі заборону Джемілєву на в'їзд у Росію
dsnews.ua

Верховний суд Росії визнав законним рішення російської влади про п'ятирічну заборону на в'їзд в РФ лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.

Про це повідомив в середу адвокат Марк Фейгін.

"Верховний суд залишив в силі рішення Мосміськсуду про заборону на в'їзд Джемілєву на 5 років в РФ, винесений ФСБ", – написав він у Твіттер.

За словами Фейгіна, тепер захист буде звертатися до Європейського суду з прав людини.


Мустафа Джемілєв – колишній лідер Меджлісу кримських татар, якого в Росії визнали екстремістською організацією.

Читайте також в проекті УП "Ядро нації" матеріал "Мустафа Джемілєв. Незламний"

У 2014 році окупанти Криму заборонили в'їзд на півострів на п'ять років Мустафі Джемілєву, Рефату Чубарову, Ісмету Юкселю.

Українська правда

Теми: кримські татариДжемілєв
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