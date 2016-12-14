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Верховный суд РФ оставил в силе запрет Джемилеву на въезд в Россию

Среда, 14 декабря 2016, 10:54
Верховный суд РФ оставил в силе запрет Джемилеву на въезд в Россию
dsnews.ua

Верховный суд России признал законным решение российских властей о пятилетнем запрете на въезд в РФ лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом сообщил в среду адвокат Марк Фейгин.

"Верховный суд оставил в силе решение Мосгорсуда о запрете на въезд Джемилеву на 5 лет в РФ вынесенный ФСБ", – написал он в Твиттер.

По словам Фейгина, теперь защита будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Мустафа Джемилев – бывший лидер Меджлиса крымских татар, которого в России признали экстремистской организацией.

Читайте также в проекте УП "Ядро нации" материал "Мустафа Джемилев. Несломленный"

В 2014 году оккупанты Крыма запретили въезд на полуостров на пять лет Мустафе Джемилеву, Рефату Чубарову, Исмету Юкселю.

Украинская правда

Темы: крымские татарыДжемилев
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